Культура

Персональная выставка псковской художницы откроется в Центре туризма и творческих индустрий

Первая персональная выставка псковской художницы Ольги Якименко откроется в Центре туризма и творческих индустрий 15 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

«В серии "Проекции" Ольга продолжает традицию женщин художниц в исследовании тела через поиски архетипических созвучий в мире, природе и коллективном сознании. В представленных на выставке работах автор рифмует предмет своего исследования с легко узнаваемыми символами традиционной храмовой архитектуры в форме фигуративной и абстрактной живописи. Работая в смешанной технике, художница особое внимание уделяет фактуре и многослойности изображения», - рассказали организаторы.

Ранее работы художницы выставлялись в Москве, Пскове и Санкт-Петербурге.

Открытие выставки состоится 15 марта в 18.00. На открытие выставки вход будет свободным.