Культура

Колледжи искусств Пскова и Могилева договорились о развитии сотрудничества

Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова и Могилевский колледж искусств (Республика Беларусь) заключили Договор о международном сотрудничестве.

Документ подписали заместитель директора по развитию Псковского областного колледжа искусств Игорь Герасимов и директор Могилевского колледжа искусств Александр Жигун.

«Целью сотрудничества двух образовательных учреждений является сохранение культурных традиций, укрепление творческих связей между молодыми музыкантами, художниками, дизайнерами, хореографами, актерами России и Беларуси, развитие образовательных, научно-исследовательских и творческих взаимоотношений», - сообщили Псковской Ленте Новостей в областном колледже искусств.

Договор предусматривает взаимовыгодное долгосрочное международное сотрудничество между колледжами искусств. Его реализация начнется с разработки годовой программы совместных мероприятий.