Культура

Солисты Мариинского театра организуют мастер-класс для юных псковичей

Солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра проведут для юных жителей регионального центра мастер-класс. Об этом сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на источник в Псковском музее-заповеднике. Мероприятие состоится в следующее воскресенье, 19 марта 2023-го.

В полдень в Приказной палате Псковского Кремля проведут бесплатную творческую встречу с певцами из Мариинки. К слову, перед этим, 18 марта, в Большом концертном зале Псковской филармонии в исполнении гостей из северной столицы прозвучит духовная опера «Александр Невский» (6+).

На бесплатной творческой встрече в Приказных палатах гости вновь получат возможность насладиться некоторыми ариями из оперы. После выступления молодые певцы расскажут зрителям о постановке и других творческих проектах, а также ответят на все их вопросы.

«Но самое главное, солисты Академии проведут мастер-класс для одаренных юных псковичей, во время которого поделятся секретами мастерства, проведут прослушивание и дадут профессиональные советы начинающим вокалистам», - отметили в музее, а затем добавили, что всем желающим принять участие в творческой встрече и мастер-классе требуется предварительная запись. Для этого нужно позвонить по номеру: 8- (8112) -72-45-74.