Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
и снова в грязи
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
Псковское гостеприимство
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
построй дом своей мечты
факторинг для бизнеса
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
щедрый март Fjord Plaza
Защита для псковских предпринимателей
Оазис здоровья под Псковом
возможности для рекламы
Оплата за ОДН с марта
Господин Рейтингомер
обновленный дизайн-код
Подарки к 23 февраля
 
 
 
ещё Культура 10.03.2023 14:080 X фотофестиваль «Цвет белой стены» пройдёт в Пскове 13.03.2023 12:310 Новое экскурсионное оборудование появилось в Псковском музее-заповеднике 13.03.2023 07:220 Комедия «Всё везде и сразу» стала лучшим фильмом по версии «Оскара-2023» 12.03.2023 18:410 Солисты Мариинского театра организуют мастер-класс для юных псковичей 12.03.2023 16:352 Колледжи искусств Пскова и Могилева договорились о развитии сотрудничества 11.03.2023 19:340 Персональная выставка псковской художницы откроется в Центре туризма и творческих индустрий
 
 
 
Самое популярное 06.03.2023 19:180 «Снежные блохи» выпали вместе с осадками в Гдовском районе. ВИДЕО 08.03.2023 21:060 Названы результаты 30-дневного употребления воды с лимоном 12.03.2023 11:292 Умер экс-начальник управления образования администрации Пскова Игорь Прокофьев 07.03.2023 14:090 «Климатический кошмар» ожидает жителей Северо-Запада России 8 марта 06.03.2023 11:400 В Пскове сбили пешехода на Октябрьском проспекте. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Новое экскурсионное оборудование появилось в Псковском музее-заповеднике

13.03.2023 12:31|ПсковКомментариев: 0

В арсенале экскурсоводов Псковского музея-заповедника появился новый инструмент – система «Радиогид» от компании Crystal Sound, которая поможет сделать экскурсии еще комфортнее, мобильнее и ярче. Уже сейчас большие экскурсионные группы могут испытать нововведение на практике, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковсокго музея-заповденика

«Система "Радиогид" предназначена для более качественного проведения экскурсий с большой группой на улице и в шумных местах. Техника помогает соблюдать безопасную дистанцию, а у гида больше нет необходимости громко говорить, пытаясь заглушить звук окружающего шума, благодаря чему каждое слово экскурсовода будет услышано, даже посреди оживленной улицы», – отметила начальник экскурсионной службы Псковского музея-заповедника Елена Матин.

«Радиогид» крайне прост в использовании и не требует обучения ни от экскурсоводов, ни от посетителей. Перед началом экскурсии нужно всего лишь провести понятную настройку одной кнопкой. Комплекты радиогиов оснащены одноразовыми и многоразовыми наушниками, что гарантирует гигиеничность и безопасность использования.

Теги: #Псковский музей-заповедник #оборудование
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли запрещать фото- и видеосъемку на школьных уроках?
В опросе приняло участие 6 человек
13.03.2023, 12:410 Пскович может сесть в тюрьму за использование утерянной банковской карты 13.03.2023, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» о ремонте Ольгинского моста 13.03.2023, 12:320 Первенство по лыжным гонкам состоялось в Стругокрасненском районе 13.03.2023, 12:310 Новое экскурсионное оборудование появилось в Псковском музее-заповеднике
13.03.2023, 12:300 «Деловой понедельник»: Как банковский сектор справился с вызовами 2022 года? ВИДЕО 13.03.2023, 12:200 На длину сосулек советует обращать внимание народный календарь 13 марта 13.03.2023, 12:170 Определен подрядчик на благоустройство парка у реки Милевка в Пскове 13.03.2023, 12:140 Псковские профсоюзы представляют туристический потенциал региона в Москве
13.03.2023, 12:090 До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 14 марта 13.03.2023, 12:030 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 13 марта 13.03.2023, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» 13.03.2023, 12:010 Волки «устроили пир» в центре островской деревни
13.03.2023, 11:570 Названы злостные неплательщики за вывоз ТКО в Пыталовском районе 13.03.2023, 11:520 Две экспедиции по Псковской области стали победителями проекта «Открываем Россию заново» 13.03.2023, 11:490 «Постскриптум»: Туризм без НДС, навалило будь здоров и ситуация в «Евро-Керамике» 13.03.2023, 11:380 Первый местный пилот заявился на 27-ю встречу воздухоплавателей в Великих Луках
13.03.2023, 11:370 Лиса бесстрашно позировала псковичу в городской местности. ФОТО 13.03.2023, 11:270 «ГорДозор»: Почему тянуть с ремонтом Ольгинского моста больше нельзя? 13.03.2023, 11:160 В Великих Луках собирают помощь для военнослужащих 13.03.2023, 11:060 Сбербанк профинансировал закупку импортного производственного оборудования «Псков-Полимера» на сумму более 13 млн рублей
13.03.2023, 11:001 Представителя Общественной палаты России готовятся переизбрать в Псковской области 13.03.2023, 10:570 Пропавшего 8 марта мужчину в черном разыскивают в Псковском районе 13.03.2023, 10:540 Псковская область стала лучшим регионом на Всероссийских соревнованиях по самбо 13.03.2023, 10:490 Онлайн-сервисы обяжут напоминать гражданам о списании денег за подписки
13.03.2023, 10:390 Банкноту со счастливым номером продают в Пскове за 101 тысячу рублей 13.03.2023, 10:372 В России упростили регулирование обязательных требований для бизнеса 13.03.2023, 10:360 «Деловой понедельник»: Как банковский сектор справился с вызовами 2022 года? 13.03.2023, 10:340 Опять сбой: псковичи начали терять доступ к личным страницам в социальных сетях
13.03.2023, 10:250 В Японии умер нобелевский лауреат по литературе Кэндзабуро Оэ 13.03.2023, 10:181 Подозреваемого в поножовщине задержали в Порхове 13.03.2023, 10:070 Десять волейболисток «Бригантины» вошли в сборную Пскова на чемпионате региона 13.03.2023, 09:550 Маркетплейсы предложили уравнять в обязанностях с офлайн-магазинами
13.03.2023, 09:510 Склонявшего мобилизованных к госизмене россиянина задержала ФСБ в Новгородской области 13.03.2023, 09:430 Штрафы за продажу лекарств без рецептов в России повысят до 200 тысяч рублей 13.03.2023, 09:301 Псковское гостеприимство 13.03.2023, 09:152 Минпромторг расширил список товаров для параллельного импорта
13.03.2023, 09:011 Фактор «Б»: 8 ответов на вопросы о пользе факторинга для бизнеса 13.03.2023, 08:551 Новый парк появится у реки Милевки в Пскове 13.03.2023, 08:420 Два жилых дома сгорели в Псковской области 13.03.2023, 08:270 Великолучане представили Россию на турнире интеллектуальных игр в Республике Беларусь
13.03.2023, 08:110 Два автомобиля столкнулись перед Кузнецким мостом в Пскове 13.03.2023, 07:550 Псковская область заняла 54 место в рейтинге регионов по уровню закредитованности населения 13.03.2023, 07:372 Аптеки попались на завышении стоимости лекарств для диабетиков 13.03.2023, 07:220 Комедия «Всё везде и сразу» стала лучшим фильмом по версии «Оскара-2023»
13.03.2023, 07:011 Атлантический циклон окажет влияние на погоду на Северо-Западе России 12.03.2023, 22:010 Худшие фильмы года названы в США 12.03.2023, 21:280 Псковские спортсменки стартуют в чемпионате СЗФО по мини-футболу 12.03.2023, 21:070 Минтранс предлагает законодательно ограничить время работы таксистов
12.03.2023, 20:106 Индия решила не нарушать санкции против России 12.03.2023, 19:422 Интерактив: У каждой сосульки есть имя и фамилия 12.03.2023, 19:311 В Эстонии арестовали трех политиков по подозрению в «установлении связей» с Россией 12.03.2023, 18:410 Солисты Мариинского театра организуют мастер-класс для юных псковичей
12.03.2023, 18:230 Треш-стримеров могут начать штрафовать за жестокие фото и видео 12.03.2023, 17:390 Коллеги Игоря Прокофьева выразили соболезнования его семье 12.03.2023, 17:000 В Кишиневе начались стычки между полицией и протестующими 12.03.2023, 16:352 Колледжи искусств Пскова и Могилева договорились о развитии сотрудничества
12.03.2023, 16:120 Минтранс потребовал поменять положение опознавательных знаков на самолетах 12.03.2023, 15:474 Что можно увидеть с колокольни древнего псковского храма, показал Борис Елкин 12.03.2023, 15:280 Анонсирована поездка Путина в один из российских регионов 12.03.2023, 14:571 Следователи сообщили о непричастности сына депутата Госдумы к убийству
12.03.2023, 14:380 Как избежать пожара при пользовании электрооборудованием и эксплуатации печи, напомнили псковичам в МЧС 12.03.2023, 13:450 Минздрав рекомендовал пожилым людям не выходить из дома без необходимости из-за гололеда 12.03.2023, 13:370 Двухкомнатная квартира полностью выгорела из-за неправильной эксплуатации печи 12.03.2023, 13:111 Организацию театров в каждой школе поддерживают 6 из 10 родителей в Пскове
12.03.2023, 13:060 Продукты питания попыталась украсть из магазина пожилая псковичка 12.03.2023, 12:390 До пяти градусов тепла прогнозируют в Псковской области в понедельник 12.03.2023, 12:233 В КПРФ назвали двух потенциальных кандидатов на выборы губернатора Псковской области 12.03.2023, 11:590 В России за сутки выявили почти 12 тысяч случаев заражения коронавирусом
12.03.2023, 11:292 Умер экс-начальник управления образования администрации Пскова Игорь Прокофьев 12.03.2023, 11:111 Псковское УМВД ищет кандидата на вакантную должность с зарплатой от 50 тысяч рублей 12.03.2023, 11:041 Психологи назвали привычку партнера, которая может указывать на измену 12.03.2023, 10:460 Депутаты областного Собрания поздравили вице-спикера Юрия Сорокина с днем рождения
12.03.2023, 10:321 Сын Кости Цзю завоевал титул чемпиона мира по боксу 12.03.2023, 10:081 Полиция просит помочь в розыске жителя Псковской области 12.03.2023, 10:010 «Псковский Холанд» стал победителем первенства Москвы по футболу 12.03.2023, 09:450 Более двух миллионов рублей выманили мошенники у жителей Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru