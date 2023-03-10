Культура

Новое экскурсионное оборудование появилось в Псковском музее-заповеднике

В арсенале экскурсоводов Псковского музея-заповедника появился новый инструмент – система «Радиогид» от компании Crystal Sound, которая поможет сделать экскурсии еще комфортнее, мобильнее и ярче. Уже сейчас большие экскурсионные группы могут испытать нововведение на практике, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковсокго музея-заповденика

«Система "Радиогид" предназначена для более качественного проведения экскурсий с большой группой на улице и в шумных местах. Техника помогает соблюдать безопасную дистанцию, а у гида больше нет необходимости громко говорить, пытаясь заглушить звук окружающего шума, благодаря чему каждое слово экскурсовода будет услышано, даже посреди оживленной улицы», – отметила начальник экскурсионной службы Псковского музея-заповедника Елена Матин.

«Радиогид» крайне прост в использовании и не требует обучения ни от экскурсоводов, ни от посетителей. Перед началом экскурсии нужно всего лишь провести понятную настройку одной кнопкой. Комплекты радиогиов оснащены одноразовыми и многоразовыми наушниками, что гарантирует гигиеничность и безопасность использования.