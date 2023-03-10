Культура

Колумнист ПЛН Дина Дабришюте выступит на весеннем концерте «Любовь к перемене мест»

Колумнист ПЛН Дина Дабришюте выступит на весеннем концерте «Любовь к перемене мест» в Пскове 19 марта. Об этом сообщается в группе креативного пространства «Лофт» в социальной сети «ВКонтакте».

Также на мероприятии выступит петербургская поэтесса Стефания Данилова.

«Две поэтессы: петербургская Стефания Данилова и псковская Дина Дабришюте. Что между ними общего? Оказалось, больше, чем кажется. Это история о том, как двух разных людей, посвятивших себя одному делу, слова раз за разом приводили друг к другу. А в это воскресенье их объединит ещё и весенний концерт в "Лофте"», – отметили организаторы.

В «Лофте» обещают зрителям романтику литературного туризма, звон ложечки о подстаканник и запах типографской краски. «Вас ждут инсайдерские кулстори о форумах и фестивалях и стихи, рожденные под разным небом, но с одним и тем же огнём во взгляде.

Не пропустите, после этого начнётся настоящая весна и за окном», – пригласили организаторы.

Билеты можно приобрести по ссылке или у администратора в «Лофте».

Концерт состоится 19 марта в 17:00 в креативном пространстве «Лофт».