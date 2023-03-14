Культура

Завершается прием заявок на конференцию «Сельские храмы. Незабытое» в Изборске

Меньше недели осталось до окончания срока подачи заявок для участия в пятой международной научно-практической конференции «Сельские храмы. Незабытое». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

23 и 24 марта в государственном музее-заповеднике «Изборск» пройдёт международная научно-практическая конференция, посвященная 550-летию со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и приуроченная к Году педагога и наставника.

Конференция ежегодно собирает в Изборске представителей музейного сообщества, епархии, историков, неравнодушных людей, осознающих важность сохранения и возрождения отечественного культурного наследия.

Основные темы конференции: история Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, Русский рубеж, сотрудничество Русской православной церкви и музеев, история сельских храмов, духовное наставничество в лицах и сельские храмы как объекты религиозного, событийный и культурный туризм.

Все желающие могут принять участие в конференции и выступить с докладом. Подробные условия и форму заявки можно прочитать на сайте. Срок подачи заявок - до 20 марта.

Организаторами выступают министерство культуры Российской Федерации, государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск» при поддержке мастерской церковно-исторической живописи Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Е. Репина под руководством профессора А. К. Крылова.