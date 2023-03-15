Культура

Художественная выставка «Весенняя палитра» откроется в Пскове 16 марта

Художественная выставка «Весенняя палитра» откроется в Псковской областной библиотеке имени Курбатова 16 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

В основе экспозиции - пейзажи, натюрморты и портреты, написанные в разных стилях. Авторы работ – члены псковского регионального отделения Творческого Союза художников России Ирина Сафронова, Николай Москалев, Сергей Сафронов, Виктор Тимофеев, Сергей Каримов, Любовь Желтышева, Юлиана Голубева, Ольга Устинова и Юрий Жулин.

«Если вы еще не почувствовали дыхание весны, но душа истосковалась по красоте, гармонии и ярким краскам – приходите к нам на выставку в библиотеку. На Профсоюзной, 2 уже вовсю цветут сирень и пионы, журчат ручьи, а пробудившаяся ото сна природа обещает теплое лето. У нас по-весеннему уютно и всегда хорошая погода!» - пригласили в библиотеке.

Открытие состоится 18:00 в актовом зале (Псков, Профсоюзная, 2, 1 этаж). Выставка будет работать до середины апреля.