Культура

«Михайловское» представит ульяновцам Пушкина как героя лубочных картинок

К 220-летию со дня рождения Николая Языкова, современника Александра Пушкина и одного из ярких представителей золотого века русской литературы, Государственный музей-заповедник «Михайловское» завтра, 16 марта, открывает выставку из своего собрания в Литературном музее «Дом Языковых» в городе Ульяновске.

Игорь Шаймарданов. Пушкин-лицеист. Из фондов «Михайловского».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, новая выставка называется «Красовались лубочные картинки…» (по фразе из «Капитанской дочки» — из описания убранства избы, в которой жила семья коменданта Белогорской крепости). В экспозицию вошли 32 графические листа — работы известного театрального художника Игоря Шаймарданова. Новая подборка представляет два недавно созданных им цикла. Причём, один из них (собственно, и давший название выставке) — это выполненные в лубочной манере очень своеобразные иллюстрации к стихотворениям Пушкина и к его «Евгению Онегину», с неизменным участием самого поэта в каждом «сюжете». Второй «сериал» знакомит зрителей с различными «объектами музейного показа» в мемориальных усадьбах и их окрестностях — домами-музеями, парковыми затеями и так далее.

Игорь Шаймарданов. Иллюстрация к роману «Евгений Онегин»: гл. VIII, строфа XIII. Из фондов «Михайловского».

Дополняет этот ряд оригинальное сувенирное издание — карта «Пушкинские прогулки».

Планируется, что выставка «Красовались лубочные картинки…» будет открыта для посетителей до 30 июня.

Напомним, что «Михайловское» самым тесным образом сотрудничает с «Дом Языковых» — филиалом Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова, где, кроме всего прочего, открыто и активно работает виртуальное представительство Государственного Пушкинского заповедника.