Культура

О литературных играх, рождающих «охоту к перемене мест», рассказал директор Михайловского

Новые задумки и уже принятые в работу программы специалистов Государственного музея-заповедника А.С Пушкина «Михайловского» презентовал директор учреждения Георгий Василевич в Вологде.

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, именно там, у северных соседей, сегодня, 16 марта, проходит проектно-аналитическая сессия в рамках Всероссийского проекта «Музейные маршруты России». Её ключевые темы — «Влияние культурно-туристского проекта “Серебряное ожерелье России“ на развитие регионов Северо-Западного федерального округа», «Этнокультурное наследие как ресурс развития туризма в регионе: музейные практики», «“Русская зима“. Перспективы развития проекта».

В работе сессии участвуют не только представители музейного сообщества и туристической отрасли СЗФО, но и специалисты из других регионов Российской Федерации. Приветствуя участников представительного собрания, заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева, подчеркнула, что «…музеи — это душа любого туристического маршрута».

Георгий Василевич во время выступления на сессии проекта «Музейные маршруты России» в Вологде

Своё выступление на сессии Георгий Василевич обозначил как «…пробуждение "охоты к перемене мест"». Среди прочего он рассказал о литературных занятиях и играх, которые практикуют посетители музея — как туристы и экскурсоводы, так и группы гостей, приехавших в «Михайловское» специально для профессиональных занятий творчеством. Так, например, директор Пушкинского заповедника напомнил о состоявшейся в прошлом году первой «Школе литературной критики имени Валентина Курбатова», в которой учились молодые литераторы, специализирующиеся на анализе современных поэтических текстов, и о сессиях «Школы переводчиков на языки народов СНГ».

Упомянул Георгий Василевич и подхваченную многими учителями словесности идею создания школьного «словарика переводов Пушкина на “понятный русский“» — форму изучения вышедших сегодня из повсеместного лексикона слов, которые их воспитанники встречают в произведениях поэта.

Среди квестов, которые проводят в музее, в первую очередь, для подростков, но и не только для них, — задания по «поиску на местности» тех видов, что изображены на картинах на выставке, которую гости только что посетили. Или поиск локаций, упомянутых Пушкиным в том или ином стихотворении из Михайловского или о Михайловском.

«Традиция, которая пришла к нам из Флоренции, — доски памяти с поэтическими произведениями, — рассказал Георгий Василевич. — В Италии это впервые использовали, чтобы напомнить о Данте. Мы тоже взяли на вооружение эту форму работы. И хотя наши гости часто гуляют по усадьбам с томиками стихов (а те, кто постарше — под чтение стихов, которые знают наизусть), все читают ещё и строки, высеченные на досках».

Ещё одну литературную игру, которая пользуется особым успехом, можно условно назвать «Попробуй сочини!». «Если взять и "рассыпать на слова" пушкинское стихотворение, то просьба собрать его "как было" порой превращается для туристов в удивительный детектив, — рассказал Георгий Василевич. — Поскольку большинство наших современников, увы, не знает пушкинских текстов наизусть, получаются какие угодно стихотворения, только не то, что написал Пушкин».