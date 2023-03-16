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Культура

Более 20 участниц заявились на супер-сезон «Мисс и Миссис 2023» в Пскове

16.03.2023 18:25|ПсковКомментариев: 0

Более 20 участниц заявились на супер-сезон «Мисс и Миссис 2023» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В ближайшее воскресенье в особняке Лавриновского состоится супер-сезон «Мисс и Миссис 2023».

 

Как напомнили организаторы, участницами проекта могут стать только первые красавицы, победительницы конкурсов «Мисс и Миссис Псков», а также те, кто входит в категорию топ-5 конкурсов. Среди участниц:

  • Светлана Шумейко - Mrs GrandMa Planet 2020;
  • Наталья Мерелайне - Миссис Псков 2021, Миссис зрительских симпатий 2022 конкурса Миссис Россия;
  • Алена Силина - Миссис Псков 2020;
  • Светлана Фетисова - Миссис Великие Луки 2021;
  • Варвара Амелина - Мисс Псков 2022;
  • Кристина Гончарова - Миссис Псков 2022;
  • Кристина Ларченко - Мисс Псков 2019;
  • Мария Большакова - Мисс Псков 2012;
  • Юлия Жукевич - Гран-при Миссис Великие Луки 2021;
  • Алена Яковлева - Первая Вице-Мисс Псков 2015;
  • Елизавета Колесникова  - Мисс Псковская область 2022;
  • Иванова Валерия - Мисс Псков 2015;
  • Дарья Холмова - Мисс Псков 2021;
  • Софья Шашкова - Мисс Псковская область 2021;
  • Наргиз Николаева - Вторая Вице Миссис Псков 2022;
  • Анастасия Алексеева - первая Вице- Миссис Великие Луки 2021;
  • Дарья Пушкина -  Гран-при Мисс Псков 2021;
  • Антонина Спиридонова - Вторая Вице-Миссис Великие Луки 2022;
  • Вера Богднанова - Гран-при Миссис Псков 2022;
  • Виктория Кошторева - Гран-при Мисс Великие Луки 2022;
  • Татьяна Михеева -  Гран-при Миссис Псков 2021;
  • Юлия Козловская - Первая Вице-Мисс Псков 2022 и другие.

 

 

В рамках супер-сезона участницы продемонстрируют свои дефиле, а также расскажут о себе и своих достижениях.

Теги: #мисс псков #конкурс красоты
Источник: Псковская Лента Новостей
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