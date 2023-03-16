Культура

Более 20 участниц заявились на супер-сезон «Мисс и Миссис 2023» в Пскове

Более 20 участниц заявились на супер-сезон «Мисс и Миссис 2023» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В ближайшее воскресенье в особняке Лавриновского состоится супер-сезон «Мисс и Миссис 2023».

Как напомнили организаторы, участницами проекта могут стать только первые красавицы, победительницы конкурсов «Мисс и Миссис Псков», а также те, кто входит в категорию топ-5 конкурсов. Среди участниц:

Светлана Шумейко - Mrs GrandMa Planet 2020;

Наталья Мерелайне - Миссис Псков 2021, Миссис зрительских симпатий 2022 конкурса Миссис Россия;

Алена Силина - Миссис Псков 2020;

Светлана Фетисова - Миссис Великие Луки 2021;

Варвара Амелина - Мисс Псков 2022;

Кристина Гончарова - Миссис Псков 2022;

Кристина Ларченко - Мисс Псков 2019;

Мария Большакова - Мисс Псков 2012;

Юлия Жукевич - Гран-при Миссис Великие Луки 2021;

Алена Яковлева - Первая Вице-Мисс Псков 2015;

Елизавета Колесникова - Мисс Псковская область 2022;

Иванова Валерия - Мисс Псков 2015;

Дарья Холмова - Мисс Псков 2021;

Софья Шашкова - Мисс Псковская область 2021;

Наргиз Николаева - Вторая Вице Миссис Псков 2022;

Анастасия Алексеева - первая Вице- Миссис Великие Луки 2021;

Дарья Пушкина - Гран-при Мисс Псков 2021;

Антонина Спиридонова - Вторая Вице-Миссис Великие Луки 2022;

Вера Богднанова - Гран-при Миссис Псков 2022;

Виктория Кошторева - Гран-при Мисс Великие Луки 2022;

Татьяна Михеева - Гран-при Миссис Псков 2021;

Юлия Козловская - Первая Вице-Мисс Псков 2022 и другие.

В рамках супер-сезона участницы продемонстрируют свои дефиле, а также расскажут о себе и своих достижениях.