Культура

Иллюстрированный сборник лучших работ конкурса «Чернильница» вручат в Пскове

Литературный вечер для молодых псковских авторов с презентацией и торжественным вручением сборника лучших работ конкурса состоится в рамках XII городского конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница» 31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Кроме того, на мероприятии можно будет прочитать на публику произведение и показать своё уникальное творчество.

«Представленные сборники позволят читателю окунуться в чарующий мир поэтического слова, наполненный яркими эмоциями и силой искренних чувств», – заметили организаторы.

Экземпляр сборника смогут получить те авторы, чьи работы вошли в итоговый сборник.

Литературный вечер пройдёт в «Точке кипения» по адресу: Льва Толстого, 4. Начало в 18:30. Чтобы посетить мероприятие, необходимо до 30 марта обязательно пройти регистрацию через Яндекс-форму и на платформе «Leader-id.ru».

В прошлом году на «Чернильницу» прислали 104 заявки – рекордное количество за всю историю существования конкурса.