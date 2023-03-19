Культура

Занятие «О бедном гусаре…» проведут в Псковском музее-заповеднике

Второе занятие в рамках музейного интенсива «Мы вам покажем…» состоится в Псковском музее-заповеднике в субботу, 25 марта, в 16:00. Оно будет называться «О бедном гусаре…» Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«В ходе занятия участники побывают в Палатах у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7), исследуют их как изнутри, так и снаружи. Ведущие расскажут, как и почему гусар и бедная вдова палаты делили, причем здесь ксёндз и плебания, а также поведают о реставраторах, кузнецах и выставке "Всеволодов свет". Завершением программы станет мастер-класс по изготовлению музейного сувенира в творческих мастерских», - рассказали в музее-заповеднике.

Напомним, что Псковский музей-заповедник в рамках специального абонемента предлагает знакомство с новыми объектами Музейного квартала, исторического центра города и Запсковья, недавно открытыми для посетителей после завершения реставрационных работ. Участники интенсива узнают, как организована работа по сохранению культурного наследия и созданию музея.

Более подробно об интенсиве можно узнать на сайте музея.

Стоимость занятия – 400 рублей с человека. Купить билет на занятие можно по ссылке.

Предварительная запись по телефону: +78112663311.