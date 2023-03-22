Культура

Международный конкурс молодых музыкантов откроется в Пскове 24 марта

Торжественная церемония открытия IX Международного конкурса, посвящённого М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову, пройдёт в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове в пятницу, 24 марта, в 18.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

В рамках церемонии открытия состоится концерт студентов Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

Как рассказали в центре непрерывного образования колледжа искусств, в этом году в конкурсе примут участие более 110 молодых музыкантов из Пскова и области, Твери, Санкт-Петербурга, Калининграда, Ржева, Шлиссельбурга, Луги, Минска.

Конкурсные прослушивания по традиции пройдут по номинациям: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, деревянные духовые инструменты, медные духовые инструменты и академический вокал.

В колледже напомнили, что конкурс направлен на выявление и поддержку одаренных и профессионально перспективных учащихся детских музыкальных школ, школ искусств, музыкальных колледжей, а также популяризацию русской культуры, в частности, творчества русских композиторов XIX — XX веков.

Международный конкурс юных исполнителей проводится в Пскове с 1996 года. За почти 30-летнюю историю этот проект, направленный на поиск талантов, приобрел статус международного и прославил около тысячи юных музыкантов не только из различных регионов России, но и из Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, Казахстана и Молдовы.