Культура

Псковский музей и консерватория Римского-Корсакова реализуют новые проекты

Руководители Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Под документом поставили подписи генеральный директор музея Светлана Мельникова и ректор учебного заведения Алексей Васильев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

«Подписание соглашения с учреждением, с которым нас связывают давние дружеские отношения, это, по сути, констатация наших долгосрочных планов и большого творческого пути, который мы пройдем вместе с Санкт-Петербургской консерваторией», – сказала Светлана Мельникова.

Сотрудничество предусматривает организацию и проведение совместных мероприятий, в том числе на объектах, напрямую связанных с именем Римского-Корсакова, научных конференций, лекториев. Предполагается участие двух учреждений в реализации грантовых проектов.

«Для нас и наших студентов особенно важна практика. И как это замечательно, когда образовательный процесс совпадает с познанием каких-то новых впечатлений, – рассказал Алексей Васильев. – Псковский музей-заповедник, как я сегодня наблюдаю, это место богатое на впечатления. И я уверен, что для наших студентов это будет очень интересный культурный шаг вперед. Не просто приехать и поиграть, а увидеть все эти экспонаты и получить заряд духовности!»

В частности, Светлана Мельникова рассказала о проекте «Золотой петушок»: арт-резиденции для молодых музыкантов в музее-усадьбе Римского-Корсакова». Предполагается проведение на этом объекте в августе 2023 года творческой лаборатории для молодых исполнителей из России и Белоруссии.

В рамках проекта будет предусмотрена насыщенная профессиональная, культурно-просветительская и развлекательная программа. Итогом станет серия концертов в России и Белоруссии объединенного симфонического оркестра молодых исполнителей двух стран. Художественным руководителем проекта станет главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников.

Светлана Мельникова в рамках мероприятия также познакомила Алексея Васильева с собранием картинной галереи и выставками, размещенными в Поганкиных палатах и главном корпусе Псковского музея-заповедника.