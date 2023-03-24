Культура

Неделя детской и юношеской книги стартовала в псковских библиотеках

Традиционная весенняя Неделя детской и юношеской книги стартовала в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

В первый день недели юные псковичи встретились с писателем и педагогом из Санкт-Петербурга Марией Якуниной, автором книг «Перелётный кот» и «Юки. Северная история».

Мария Якунина посетила библиотеку микрорайона Овсище и библиотеку «Родник» имени С. А. Золотцева на улице Труда.

В библиотеке микрорайона Овсище писательница поиграла со своими читателями в игру «Мастер текста», с помощью которой они смогли сочинить собственную детективную историю про пирата, который нашёл загадочный артефакт.

В библиотеке «Родник» Мария Якунина учила юных псковичей объяснять понятия с помощью историй и задействовать при этом собственный опыт. Ребята пробовали таким образом объяснять понятия «испытание» и «счастье» и заодно поняли, что счастье очень часто является итогом успешно пройдённого испытания.

Кроме того, юные читатели библиотеки «Родник» объяснили Марии Якуниной, что для них счастье, например, это когда начинается весенняя Неделя детской и юношеской книги, потому что вместе с ней приходят и школьные каникулы.

В рамках Недели детской и юношеской книги в Пскове в библиотеке «Родник» состоялся показ спектакля «Золотые стрелы» псковской студии юного актёра «Позитив».