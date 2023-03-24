Культура

Александр Козловский работникам культуры: Вы умеете соединять многовековые традиции и современный подход

Работников культуры и искусства с профессиональным праздником поздравил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Текст поздравления он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Дорогие работники культуры Псковской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы умеете соединять многовековые традиции и современный подход, прививать любовь к прекрасному всем вокруг, не боитесь экспериментировать. Своим трудом вы реализуете важную миссию по сохранению и приумножению уникального культурно-исторического наследия Псковщины», - написал депутат.

Александр Козловский пожелал работникам культуры вдохновения, неиссякаемого творческого потенциала и исполнения всего задуманного в реализации культурно-исторических проектах в Псковской области.