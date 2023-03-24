Культура

Бесплатную онлайн-программу представят псковичам в День театра

Во Всемирный день театра Музей Победы предлагает жителям Псковской области присоединиться к онлайн-программе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Музея Победы

27 марта виртуальных гостей приглашают ознакомиться с уникальными экспонатами на выставках и в музейном хранилище, узнать о театральных деятелях военных лет, а также «посетить» творческую постановку и кинопоказ. Программа будет доступна на сайте Музея Победы.

На онлайн-экскурсии по выставке «Театр в годы войны» зрители увидят фотографии военного времени, театральный реквизит и личные вещи актеров, которые продолжали свою работу в непростое время. Ведущая покажет пуанты и кастаньеты солистки Большого театра Галины Петровой, предметы актерского гардероба Лидии Колесниковой и Зинаиды Габриэлянц, артисток Ленинградского театра музкомедии и других актеров.

Помимо этого, хранители музейных предметов познакомят пользователей с театральными программками, афишами, билетами военных лет Большого и Малого театров, МХАТа имени Горького, Ленкома, Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и других учреждений культуры, личными документами актеров – грамотами за отличную работу от командования частей Красной армии.

О том, как артисты поддерживали боевой дух советских солдат на фронте и в госпиталях, расскажет цифровая выставка «Фронтовые бригады». Зрителям представят редкие кадры первой фронтовой бригады, начавшей выступления уже летом 1941 года, уникальные снимки Любови Орловой, Клавдии Шульженко, Сергея Лемешева, Леонида Утёсова и многих других знаменитых артистов.

«Раритетные куклы, побывавшие на фронтах Второй мировой войны, в ходе онлайн-экскурсии по экспозиции "Подвиг Народа" покажет директор Музея Победы Александр Школьник. Это мягкие мимирующие перчаточные куклы Черчилля, Гитлера и Муссолини, созданные в годы Великой Отечественной. Зрители смогут подробно рассмотреть произведения талантливого мастера-кукольника и увидеть, как «оживают» кукольные фигуры политических деятелей. Пользователи узнают, как и кем создавались необычные куклы, кто выступал с ними на фронте и какие эмоции они вызывали у бойцов», - рассказали в музее..

Виртуальных зрителей также приглашают посмотреть постановку «Летят письма с фронта» Театра музыки и танца «Щелкунчик» и советскую драму «Успех» режиссера Константина Худякова.

Возрастная категория 12+.