Культура

Жителей и гостей Пскова приглашают на «Встречу с прекрасным»

Новая авторская экскурсия по Картинной галерее «Встреча с прекрасным» состоится в Псковском музее-заповеднике в рамках музейного интенсива «Мы вам покажем…» в субботу, 1 апреля, в 16:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Знакомство с Картинной галереей начнется с парадного зала, в котором располагается русская живопись XVIII–XIX веков. Ведущие расскажут истории о судьбах художников, познакомят участников с личностями портретируемых, поведают о том, как создавались полотна, расположенные в музейной экспозиции.

В ходе экскурсии участники также узнают о благородном меценатстве, инженерных новшествах и архитектурных особенностях здания, построенного в 1913 году для художественно-промышленной школы на средства мецената Николая Фан-дер-Флита, – нынешнего здания Картинной галереи Псковского музея.

Более подробно об интенсиве можно узнать на сайте музея. Стоимость экскурсии – 400 рублей за человека, в том числе по Пушкинской карте. Купить билет можно здесь.

Место встречи: фойе главного здания (улица Некрасова, 7). Предварительная запись по телефону: +78112663311.