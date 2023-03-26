Культура

Концерт ансамбля «Вереск» пройдет в печорском музее

Концерт детского ансамбля старинной музыки «Вереск» и детского хора воскресной школы Псково-Печерского монастыря состоится в музее истории города Печоры в четверг, 30 марта, в 16.30. Концерт пройдет в рамках проекта «За музыкой в музей!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Детский ансамбль старинной музыки «Вереск» существует в Печорах с 2020 года. Его участниками являются воспитанники воскресной школы Псково-Печерского монастыря и творческого клуба «Феникс» в возрасте 8-15 лет. В 2022 году ансамбль участвовал в международном конкурсе «Дети в мире старинной музыки» и стал лауреатом III степени.

В репертуар коллектива входит русская и зарубежная музыка. На концертах ансамбля звучат духовые, струнные и ударные музыкальные инструменты.

Стоимость билета: 100 рублей.

Место встречи: город Печоры, улица Международная, 6.

Телефон для записи: +78114823077.