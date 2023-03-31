Культура

Итоги конкурса «Его Величество, родное наше слово» подвели в Пскове

Централизованная библиотечная система Пскова подвела итоги творческого конкурса «Его Величество, родное наше слово», посвящённого Году русского языка как языка межнационального общения в странах СНГ, и приуроченного к традиционной Неделе детской и юношеской книги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

Торжественное награждение победителей состоялось в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева. Среди них оказались ребята из Великих Лук, Струг Красных и Невеля. Итоги конкурса подвели в двух номинациях.

В номинации «Сила русского слова» на конкурс поступило 92 видео с выразительным чтением наизусть произведений И. Тургенева, М. Крюкова, Н. Пикулёва, А. Яшина, А. Ерошина, М. Матусовского, К. Паустовского и других авторов. А Мария и Егор Никитенко даже записали видео со стихотворением собственного сочинения - «Я люблю свою страну и язык я свой люблю».

Все присланные на конкурс видео можно посмотреть по ссылке.

В этой номинации в возрастной категории 7-9 лет первое место заняли Ярослав Реш и Владислав Филимонов, второе место – Виктория Шаврова и Диана Кириллова, третье место – Виктория Веснина и Василиса Колесникова. В возрастной категории 10-12 лет первое место досталось Ульяне Харченко, а второе – Олегу Полло. В возрастной категории 13-14 лет победила Мария Павлова, второе место жюри присудило Полине Васильевой, а третье – Софии Никитиной.

В номинации «Магия слов» члены жюри выбирали из 48 поэтических и прозаических сочинений в литературной форме тавтограмма (это когда все слова начинаются с одной буквы). В возрастной категории 7-9 лет победил Кирилл Каширин, второе место заняла Василиса Колесникова, а третье – Екатерина Филина. В возрастной категории 10-12 лет первое место досталось Елизавете Филиной, второе – Кире Николаевой, а третье – Даше Пименовой. В возрастной категории 13-14 лет победил Владислав Буров, на втором месте Анастасия Потрясова, а на третьем – Марина Костюшко.

Лучшие работы в этой номинации можно почитать по ссылке.

Работа Владислава Бурова «Роскошная русская речь» будет опубликована в журнале «Клуб», работы других псковских победителей – в детском журнале «Вверх тормашками». Наградой для всех финалистов конкурса стали книги и мастер-класс по каллиграфиия.

Напомним, этот конкурс псковские библиотекари организовали и провели при поддержке управления культура администрации города и общероссийской общественной организации «Союз детских и юношеских писателей». В состав жюри вошли известные современные российские писатели, члены Союза детских и юношеских писателей: Юлия Логвиненко, Екатерина Земляничкина и Наталья Спехова. В конкурсе приняли участие школьники со всей Псковской области.