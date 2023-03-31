Культура

Новый экспонат появился на выставке «Предметный мир войны» в Пскове

Медаль «За участие в боях за Берлин» – памятная награда министерства обороны Польской Народной Республики, которая была учреждена 21 апреля 1966 года, представлена в Псковском музее-заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Медалью награждались военнослужащие Народного Войска Польского – непосредственные участники штурма и взятия Берлина, а также военнослужащие вспомогательных частей и подразделений.

Непосредственное участие в штурме столицы фашисткой Германии принимали 12 700 польских военнослужащих. Штурмовать им предстояло немецкую оборону в районе парка Тиргартен и политехнического университета. Польские пехотные полки влились в порядки советских танкистов и далее, до самой капитуляции берлинского гарнизона, наступали при поддержке танков и самоходок 2-й гвардейской танковой армии.

За двое суток уличных боев поляки заняли 36 кварталов, 7 предприятий, несколько станций метрополитена и большую часть корпусов политехнического университета. Потери поляков составили 539 человек убитыми и ранеными.

Предмет показан в рамках выставочного проекта «Предметный мир войны», посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Особенность проекта состоит в том, что он акцентирует внимание на единичных экспонатах, которые посетители не всегда замечают в формате целой экспозиции. Экспонаты проекта регулярно обновляются, что дает возможность освещения различных аспектов военной истории Псковщины, отметили в музее.