Культура

«Союз чемпионов» Евгения Плющенко выступит в Пскове 6 апреля

«Союз чемпионов» Евгения Плющенко выступит в Пскове 6 апреля. Программу «Русские Сезоны» представят триумфаторы фигурного катания, чемпионы Мира, Европы и Олимпийских игр. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы шоу.

Приглашение от фигуристов Трусовой и Кондратюка. Видео предоставлено организаторами шоу

На лед выйдут более 50 спортсменов, выступавших на самых важных мировых стартах. Среди них серебряная призерка XXIV Олимпийских игр и первая исполнительница пяти четверных прыжков Александра Трусова. Она представит псковичам свое новое показательное выступление под музыку новгородского композитора Сергея Рахманинова «Рапсодия на тему Паганини».

Для зрителей выступят чемпион Олимпийских игр в командном зачете, чемпион России и Европы Марк Кондратюк, представители мужского и женского одиночного фигурного катания Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Александр Самарин, Елизавета Нугуманова, Анастасия Мартюшева и Константин Гаврин, воспитанники академии «Ангелв Плющенко», а также действующие члены сборной России по фигурному катанию.

Также перед псковичами выступят Александр и Евгений Плющенко. Спортсмены продемонстрируют свои номера на льду. Кроме того, «Союз чемпионов» дополнят балет и синхронное катание на льду.

Организаторы отметили, что ледовое шоу такого масштаба прибудет в Псков впервые. Оно пройдет в Ледовом дворце 6 апреля.

Возрастное ограничение: 0+