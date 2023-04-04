Культура

Псковичи смогут написать «Тотальный диктант» в Поганкиных палатах

«Тотальный диктант - 2023» состоится в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника 8 апреля. В интерьерах недавно отреставрированных купеческих палат XVII века будет можно проверить свои знания русского языка и написать диктант вместе с другими желающими. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

«Тотальный диктант» – это ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. Цель акции – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; а заниматься русским языком – увлекательно и полезно.

«Тотальный диктант» – общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатор акции – фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Участвовать в «Тотальном диктанте» может любой желающий совершенно бесплатно.

Для участия в «Тотальном диктанте» в Псковском музее-заповеднике необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.