Культура

Выиграть квадрокоптер могут жители Псковской области за участие в конкурсе видеопоздравлений Печорам

Выиграть квадрокоптер могут жители Псковской области за участие в конкурсе видеопоздравлений Печорам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по культуре.

Фото: комитет по культуре Псковской области

«Получите шанс выиграть квадрокоптер! В этом году исполняется 550-лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. К юбилейной дате губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил конкурс видеопоздравлений. Печоры – это место силы, спокойствия и безмятежности, здесь чувствуешь себя в безопасности. У каждого из нас в этом городе есть дорогой сердцу уголок», - рассказали в комитете.

Участникам предлагается снять видеопоздравление на 1 минуту в горизонтальном формате на фоне любимого места в Печорах. Затем необходимо прислать заявку и видеоролик на электронную почту konkurs550pskovculture@yandex.ru (в теме письма указать «Конкурс видеороликов»). Опубликовать видеоролик на своей странице «ВКонтакте» под хештегом #поздравляемПечоры.

«По итогу конкурса мы создадим поздравительный видеоролик, куда попадут лучшие кадры с улыбками людей. Желательно, прислать ролик в формате Full HD. Не забудьте, что мы хотим хорошо вас слышать. Победитель, которого определит конкурсная комиссия, получит квадрокоптер», - уточнили в комитете.

Подать заявку можно по ссылке до 30 июля.