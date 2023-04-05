Культура

Читателей псковской «Радуги» научили готовить омлет из страусиных яиц

Встреча читателей со специалистом экофермы «Изборский страус» Маргаритой Мельник прошла в псковской детской экологической библиотеке «Радуга» в рамках эколого-просветительского проекта «По печорской стороне: хутора и частные музеи Псковской области». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Маргарита Мельник рассказала читателям «Радуги» о повадках африканских страусов, которые живут на ферме под Изборском, а также о том, чем они питаются и как за ними надо правильно ухаживать. «Оказывается, крылья этих страусов недоразвиты от природы, а нижние конечности настолько сильны, что ударом ноги страус может проломить доску толщиной в 20 сантиметров. Живут африканские страусы по 80 лет», - отметили в библиотеке.

Как заметили в учреждении, самый большой восторг собравшихся вызвало страусиное яйцо весом полтора килограмма, в котором может поместить до 27 куриных яиц. Маргарита Мельник, кроме того, объяснила, как такое яйцо с очень прочной скорлупой разбить и как правильно приготовить из него омлет, учитывая, что страусиные яйца надо варить 40 минут.

Встреча завершилась мастер-классом по росписи скорлупок от страусиных яиц, а на память о ней все участники получили по страусиному пёрышку.