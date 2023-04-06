Культура

Лекция о жизни и творчестве Римского-Корсакова прошла в Пскове

Лекция «Николай Андреевич Римский-Корсаков на Псковщине» прочитала старший методист музея-усадьбы Н.А. Римского-Корсакова Раиса Алексеева в креативном пространстве «Лофт» 5 апреля . Лекция базировалась на материалах многолетних исследований жизни и творчества великого композитора, которые Раиса Алексеева провела за годы работы в музее. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Она рассказала слушателям о так называемом «светлом мирочувствии» в музыке Н. А. Римского-Корсакова на примере опер «Млада» и «Ночь перед Рождеством». Именно таким термином музыку композитора описывал в своем письме один из его друзей и почитателей творчества.

«Основные свои произведения Николай Андреевич написал именно во время пребывания в усадьбах Любенск и Вечаша. Из 15 опер 6 были созданы здесь. Поэтому, говоря о пребывании композитора на Псковщине, нам есть, что рассказать. Николай Андреевич был необычайно светлым человеком, и, мне думается, что современным слушателям будет интересно познакомиться с великим композитором именно с этой стороны», – поделилась Раиса Алексеева.

Помимо подробного рассмотрения творчества композитора, в ходе лекции была затронута тема его биографии и жизненного пути. Раиса Алексеева рассказала о родителях Римского-Корсакова, о месте, где он родился – городе Тихвине Новгородской губернии, и том, какое значение этот город впоследствии имел для композитора.

Отдельное внимание в лекции уделили мемуарам и воспоминаниям как самого Римского-Корсакова, так и его близких друзей, знакомых, учеников и просто почитателей его таланта. Раиса Алексеева подчеркнула то, с какой особенной теплотой относились к композитору люди, которые встречали его на своем жизненном пути.

Тема необычайного света, который излучала личность Николая Римского-Корсакова, стала красной нитью всего повествования и была проведена сквозь всю лекцию. Именно на этой особенной черте композитора было акцентировано наибольшее внимание лектора, и именно эту сторону его личности смогли открыть для себя слушатели.