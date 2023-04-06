Культура

Определена дата фестиваля «Довмонт Псковский»

Фестиваль исторической реконструкции с участием клубов из Пскова и других городов состоится в Псковском кремле 1 июля. Программа рассчитана на взрослых и детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«"Изюминка" нашего фестиваля состоит в том, что он проходит в уникальном историческом месте, которое позволяет в полной мере проникнуться атмосферой средневекового города», – подчеркнула генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

На фестивале будут работать исторические мастер-классы для детей и взрослых. Участники смогут познакомиться со средневековыми играми, послушать музыку той эпохи, увидеть работу мастеров-ремесленников и приобрести сувениры на широкой ярмарке. Самыми зрелищными моментами фестиваля станут поединки воинов за право обладать главным призом – хрустальным мечом князя Довмонта.

«Псков в силу своего порубежного расположения многократно выдерживал натиск врагов. На фестивале мы покажем, как происходили сражения "строй на строй", как воины сражались оказавшись один на один с врагом и какими тактическими приемами можно было воспользоваться для победы» - пояснил начальник отдела «Псковский кремль» Роман Коваль.

Подробная программа фестиваля «Довмонт Псковский» будет позже опубликована на официальном сайте Псковского музея-заповедника.