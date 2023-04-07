Культура

«Звучание старины» можно будет услышать во Дворе Постникова в Пскове

Концерт-лекция «Звучание старины» состоится во Дворе Постникова в Пскове 15 апреля в 15:00. Площадкой проведения станет пространство выставки «Поставиша церковь камену на Мелетове», приуроченной к 560-летию создания уникального памятника архитектуры и монументальной живописи – церкви Успения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Автором проекта выступает руководитель «Школы гусельника Антония» Антоний Скальдов из Великого Новгорода. Антоний владеет многими этническими музыкальными инструментами, и в их числе гусли, двойчатка, калюка, жалейка, гудок, свирель, балалайка. Звучание некоторых из них можно будет услышать на мероприятии.

Участники лекции в увлекательной интерактивной форме познакомятся с историей и музыкальной культурой Древней Руси. Кроме того, гости смогут увидеть уникальный сюжет фрески Успенской церкви в Мелетово, посвященный Аиту-скомороху.

Место встречи: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2).

Стоимость: 250 руб./чел. Купить билет можно по ссылке.

Запись и справки по телефону: +78112292259.