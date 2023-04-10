Культура

Пасхальный концерт состоится в Пскове 19 апреля

Псковский городской молодёжный центр 19 апреля в рамках XII Пасхального фестиваля приглашает всех желающих бесплатно посетить праздничный концерт с участием творческих коллективов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Перед зрителями выступят ансамбль имени В. Румянцева «Сказ», Казачий хор храма Александра Невского, ансамбль творческого клуба «Феникс» «Фолк-Феникс», коллективы Детской школы искусств «Горенка» и «Светелка», а также театр танцев «Русские узоры». Ведущим станет Кирилл Радион.

Концерт будет проходить в Городском культурном центре (площадь Победы, 1), начало – 18:30. Вход на концерт строго по пригласительным, которые можно бесплатно получить в Молодёжном центре Пскова (улица Максима Горького, 15).

Справки по телефону 55-44-44.