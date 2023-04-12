Культура

Актёр театра и кино Кирилл Дарин провёл мастер-класс с псковскими студентами

Творческая встреча студентов и преподавателей специализации «Театральное творчество» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова с актёром театра и кино, преподавателем Кириллом Дариным состоялась 12 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Кирилл Дарин – старший преподаватель кафедры мастерства актёра Театрального института имени Б. Щукина, преподаватель кафедры театрального искусства Института современного искусства и Московского государственного института культуры.

«Кирилл Андреевич провёл со студентами мастер-класс, включающий в себя упражнения на партнерское взаимодействие, актерское внимание, координацию», - рассказали в колледже.

В учреждении добавили, что Кирилл Дарин - пскович, начинал свою актёрскую биографию в любительском театре.