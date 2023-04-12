Культура

Лауреатом смотра-конкурса «Солдаты антитеррора» стал псковский росгвардеец

Военнослужащий управления Росгвардии по Псковской области стал лауреатом смотра-конкурса «Солдаты антитеррора». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Итоги II этапа смотра-конкурса художественного творчества войск национальной гвардии Российской Федерации, в котором приняли участие военнослужащие и сотрудники воинских частей и территориальных управлений, дислоцированных в 11 регионах страны, подвели в Санкт-Петербурге.

В номинации «Сольное пение» военнослужащий управления Росгвардии по Псковской области Валерий Огло получил диплом лауреата 3-й степени.

Дипломы также получили росгвардейцы из 33-й бригады оперативного назначения, специальных моторизованных полков, дислоцированных в Санкт-Петербурге и Калининграде, батальона охраны и обеспечения, батальона связи, морского отряда, ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Республик Коми и Карелии.

Командующий Северо-Западным округом генерал-лейтенант Алексей Воробьев в торжественной обстановке вручил призы победителям.