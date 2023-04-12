Культура

Дом поэта в Михайловском закрывается на санитарные дни до 25 апреля

Государственный Пушкинский заповедник напоминает, что с 15 апреля его центральная усадьба — мемориальное имение Ганнибалов и Пушкиных «Михайловское» — будет закрыта для посетителей. В музее уточнили: это необходимо, чтобы выполнить неотложные ремонтно-хозяйственные работы, которые затруднительно или даже вовсе невозможно произвести в условиях постоянного туристического потока, ощутимо возросшего в последнее время.

Ася Шеварова. Михайловское. Весна. Лебеди. Из фондов Пушкинского заповедника

Санитарный период в музее-усадьбе продлится до 25 апреля включительно.

Завтра, 14 апреля, «Михайловское» будет открыто для визитёров до 16:00.