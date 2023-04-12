Культура

Псковский музей-заповедник принимает участие в Минской ярмарке туристических услуг

Международная весенняя ярмарка туристических услуг «Отдых-2023» открылась в Минске 13 апреля. В составе делегации Псковской области работают специалисты Псковского музея-заповедника, сообщили Псковской Ленте новостей в пресс-службе музея-заповедника.

Организатором мероприятия выступило Министерство спорта и туризма Беларуси и Национальное агентство по туризму. Сотрудники Псковского музея-заповедника рассказали на международной площадке об объектах музея, в том числе недавно отреставрированных, представили интерактивные программы, событийные мероприятия, которые могут быть интересны белорусским туристам.

«Наш стенд вызвал большой интерес у посетителей и участников выставки. Мы предлагаем интересный турпродукт, который имеет большой потенциал в плане продвижения его на рынке туроператоров Беларуси. В рамках развития и укрепления отношений произошел обмен контактами с коллегами из Минска, Витебска и Гродно», - пояснила начальник экскурсионной службы Псковского музея-заповедника Елена Матин.