Культура

Исполнители героев из опер Мусоргского представлены на выставке в Куньинском районе

Выставка из фондов Псковского музея-заповедника открылась в музее-усадьбе Модеста Мусоргского в деревне Наумово Куньинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На выставке представлены фотографии исполнителей в костюмах героев из опер М. П. Мусоргского, программы, буклеты, афиши, книги, связанные с творческой деятельностью четырех выдающихся исполнителей произведений М. П. Мусоргского советского периода: Ф. И. Шаляпина (бас), Е. Е. Нестеренко (бас), И. К. Архиповой (меццо-сопрано), Л. П. Филатовой (меццо-сопрано).

Многие предметы имеют автографы знаменитых певцов. Выставка знакомит и с малознакомыми фактами творческой биографии исполнителей.

Известно, что вершиной творчества Федора Шаляпина стало исполнение роли царя Бориса, которая принесла певцу мировую славу. Одновременно гениальное воплощение образа главного героя дало и «второе рождение» опере «Борис Годунов», повысив ее популярность у публики, отметили в музее-заповеднике.

«Интересно и то, что народный артист СССР Евгений Нестеренко, в творчестве которого произведения Модеста Петровича Мусоргского играли важную роль, несколько раз посещал музей, боролся за установку первого на то время в стране памятника композитору, лично собирал материалы для экспозиции», - рассказали эксперты.

Певица Ирина Архипова, которая получила признание одной из лучших исполнительниц Марины Мнишек в «Борисе Годунове» и Марфы в «Хованщине», также посещала музей-усадьбу. В 1985 году она дала концерт в Белом зале и оставила запись в книге отзывов: «М. П. Мусоргский, великий русский композитор - гордость русской земли, русской музыки…»

Эти и другие интересные факты можно узнать на выставке «Исполнители произведений М. П. Мусоргского» в музее-усадьбе (деревня Наумово). Телефон для справок: 8-8114- 93-11-40.

Время работы: вторник-воскресенье с 9.00 до 17.00 (понедельник - выходной).