Культура

Михайловский «союз природы и поэзии» на картинах российского живописца оценят жители и гости Петербурга

В Санкт-Петербурге, во Всероссийском музее А.С. Пушкина, сегодня, 14 апреля, для посетителей открыли выставку «Пушкинский заповедник в живописи В. П. Кранца. К 110-летию со дня рождения». Как сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей руководитель отдела экспозиционной и выставочной деятельности Пушкинского заповедника Александр Иванов, в экспозиции представлено 23 картины из богатой фондовой коллекции. Это виды мемориальных усадеб «Михайловское», «Тригорское» «Петровское» и их окрестностей, а также Святогорский монастырь и Савкина горка, запечатлённые в разные времена года в 1970-х.

Владимир Кранц. В Тригорском парке (1971). Из собрания музея-заповедника

Жизнь и творчество художника тесно связаны с псковскими пушкинскими местами, рассказали в музее. Владимир Кранц часто гостил здесь, был дружен с первым послевоенным директором «Пушкинского уголка» С.С. Гейченко, несколько раз представлял в «Михайловском» своё творчество В период с 1973 по 1983 год он создал большой, включающий в себя 44 работы, цикл картин, посвящённых Пушкинскому заповеднику, и передал его в дар музею.

«Иногда яркие, сочные, иногда нежные, немного лиричные, но всегда точные тона и оттенки на полотнах мастера доставляют огромную радость посетителям, — делится своим впечатлением специалист по экспозиционной и выставочной деятельности «Михайловского» Татьяна Морозова. — Очаровывает необычайная достоверность пейзажей, точность рисунка и богатство палитры. В картинах Владимира Кранца воссоздан дух пушкинских мест, особенность которых, как отмечал академик Дмитрий Лихачёв, "…в союзе природы с поэзией, с воспоминаниями — воспоминаниями истории и воспоминаниями поэзии"».

В музее уточнили, что с выставкой «Пушкинский заповедник в живописи В. П. Кранца. К 110-летию со дня рождения» жители и гости северной столицы смогут знакомиться вплоть до 21 мая.