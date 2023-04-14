Культура

Первый иммерсивный музыкальный спектакль о Борисе Трояновском покажут в Пскове

Первый иммерсивный музыкальный спектакль о балалаечнике-виртуозе Борисе Трояновском покажут в Пскове 22 апреля. Это будет самое первое крупное культурное мероприятие, которое пройдет на территории открытого музейного пространства во дворе Поганкиных палат. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Постановку к юбилею балалаечника-виртуоза представит Новоржевский народный театр совместно с московским блогером-балалаечником Еленой Ворфоломеевой. Артисты покажут процесс становления таланта Бориса Трояновского от мальчика-балалаечника из русской глубинки до музыканта, которому рукоплескала вся Европа. Столичная гостья исполнит на народном инструменте его самые любимые произведения.

Также на территории музейного дворика будет организовано выставочное пространство, на котором посетители смогут познакомиться с фотографиями и документами, связанными с личностью Трояновского.

Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Трояновский: балалаить по-Новоржевски!» Центра поддержки социально-культурных инициатив «Культура рядом!» при поддержке правительства Псковской области.

Вход бесплатный.