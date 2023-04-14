Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
построй дом своей мечты
«Псковэнергосбыт» показания дачникам
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Топ учебных заведений
Господин Рейтингомер
перерасчет платы за СОИ
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
кто придет работать в больницы региона?
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
Оплата за ОДН с марта
как юродивый Николка Псков спас
Оазис здоровья под Псковом
Защита для псковских предпринимателей
маршруты силы
 
 
 
ещё Культура 14.04.2023 14:020 «Квартирник»: Наследники Трояновского о месте балалайки в современном мире, паркуре и первом русском рэпере. ВИДЕО 18.04.2023 16:180 Первый иммерсивный музыкальный спектакль о Борисе Трояновском покажут в Пскове 18.04.2023 15:500 Торжественное открытие книжного форума «Русский Запад» состоялось в Пскове 18.04.2023 13:580 Бездомный «дедушка псковского панк-рока» проведёт авторскую экскурсию по городу 18.04.2023 12:560 На квест-путешествие в древний город крещения князя Владимира приглашает музей-заповедник «Изборск» 18.04.2023 10:562 За проект восстановления сгоревшей усадьбы Римского-Корсакова заплатят 17,2 млн рублей
 
 
 
Самое популярное 13.04.2023 07:410 В Пскове у водителя остановилось сердце прямо за рулём автомобиля 12.04.2023 12:422 Увеличенная грудь супруги стала предметом спора при разделе имущества семьи в Москве 11.04.2023 23:210 Еще двух погибших в ходе спецоперации военнослужащих похоронили в Псковской области 13.04.2023 19:481 Молодого псковича нашли в лесу погибшим спустя две недели поисков 13.04.2023 15:500 Привокзальную площадь Пскова ждут преобразования
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Первый иммерсивный музыкальный спектакль о Борисе Трояновском покажут в Пскове

18.04.2023 16:18|ПсковКомментариев: 0

Первый иммерсивный музыкальный спектакль о балалаечнике-виртуозе Борисе Трояновском покажут в Пскове 22 апреля. Это будет самое первое крупное культурное мероприятие, которое пройдет на территории открытого музейного пространства во дворе Поганкиных палат. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Постановку к юбилею балалаечника-виртуоза представит Новоржевский народный театр совместно с московским блогером-балалаечником Еленой Ворфоломеевой. Артисты покажут процесс становления таланта Бориса Трояновского от мальчика-балалаечника из русской глубинки до музыканта, которому рукоплескала вся Европа. Столичная гостья исполнит на народном инструменте его самые любимые произведения.

Также на территории музейного дворика будет организовано выставочное пространство, на котором посетители смогут познакомиться с фотографиями и документами, связанными с личностью Трояновского.

Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Трояновский: балалаить по-Новоржевски!» Центра поддержки социально-культурных инициатив «Культура рядом!» при поддержке правительства Псковской области.

Вход бесплатный.

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?
В опросе приняло участие 73 человека
18.04.2023, 17:000 Из-за марафона в Пскове 23 апреля перекроют часть улиц и изменят маршруты автобусов 18.04.2023, 16:520 Член Общественного совета при ФСИН России посетил псковское управление ведомства 18.04.2023, 16:430 Юрий Сорокин: Мне нравится, чтобы везде был порядок 18.04.2023, 16:350 Дефицит медицинских кадров уменьшился в Псковской области
18.04.2023, 16:320 ВТБ фиксирует увеличение среднего срока ипотеки в России 18.04.2023, 16:230 «Гонки по вертикали»: встреча Путина и Ведерникова, старт губернаторских выборов и ожидание лидера ЛДПР 18.04.2023, 16:180 Первый иммерсивный музыкальный спектакль о Борисе Трояновском покажут в Пскове 18.04.2023, 16:110 Коммерческое помещение в центре Пскова продают за 7,5 млн рублей
18.04.2023, 16:020 Исполнители саундтреков к фильму «Отель Гранд Будапешт» выступят в Пскове 18.04.2023, 15:530 Юная псковичка победила на всероссийских соревнованиях по конному спорту 18.04.2023, 15:500 Торжественное открытие книжного форума «Русский Запад» состоялось в Пскове 18.04.2023, 15:450 Путин: Семьи псковских военных должны быть под особым контролем губернатора
18.04.2023, 15:410 Путин положительно оценил рост пассажиропотока в Псковской области 18.04.2023, 15:371 Четыре основные точки развития туризма в регионе назвал псковский губернатор 18.04.2023, 15:310 Михаил Ведерников поблагодарил президента за помощь в снижении госдолга региона 18.04.2023, 15:290 Голый прихожанин устроил погром в храме в центре Москвы
18.04.2023, 15:280 Псковская область справилась со всеми вызовами прошедшего года – Михаил Ведерников 18.04.2023, 15:250 «Кузница»: Месячник по благоустройству – на уборку все или только коммунальщики? ВИДЕО 18.04.2023, 15:240 Псковский губернатор рассказал Путину о планах особой экономической зоны «Моглино» 18.04.2023, 15:240 Встреча президента Владимира Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. СТЕНОГРАММА
18.04.2023, 15:200 Опубликована афиша фестиваля живой музыки «Добрый рок 2023» 18.04.2023, 15:142 Путин дал оценку команде псковского губернатора и пожелал ему удачи на выборах 18.04.2023, 15:130 На регулярных стихийных свалках в Пскове могут установить видеокамеры 18.04.2023, 15:030 Наказание за госизмену усилили в России
18.04.2023, 14:540 «Гайд-парк»: Антон Минаков о новых проектах и инициативах ЛДПР в Псковской области. ВИДЕО 18.04.2023, 14:450 Интерактив: «Завидное» место 18.04.2023, 14:370 Память Александра Невского почтили на горе Соколихе в Псковском районе. ФОТО 18.04.2023, 14:250 Квота в детских лагерях для инвалидов составит не менее 10%
18.04.2023, 14:170 100-летие общества «Динамо» в Пскове отметили чемпионатом по самбо 18.04.2023, 14:070 Псковских выпускников пригласили к участию в конкурсе на бюджетное месте в столичном вузе 18.04.2023, 13:580 Бездомный «дедушка псковского панк-рока» проведёт авторскую экскурсию по городу 18.04.2023, 13:470 ПЛН-ТВ: Укладка литого асфальтобетона на Ольгинском мосту в Пскове
18.04.2023, 13:390 Lada и Mitsubishi столкнулись на ближнем Завеличье 18.04.2023, 13:320 Антон Минаков предложил в шесть раз снизить расходы на выборы губернатора 18.04.2023, 13:230 В этом году пылевые бури в Пскове отмечаются в единичных случаях – Александр Грацкий 18.04.2023, 13:180 Начальник псковской полиции принял участие в заседании коллегии МВД Союзного государства
18.04.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» про месячник по благоустройству 18.04.2023, 12:590 Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий посетит Псковскую область в мае 18.04.2023, 12:592 Капроновый Голем 18.04.2023, 12:560 На квест-путешествие в древний город крещения князя Владимира приглашает музей-заповедник «Изборск»
18.04.2023, 12:520 73 тысячи посетителей принял обновленный клиентский офис «Псковэнергосбыта» за год 18.04.2023, 12:500 «Кузница»: Месячник по благоустройству – на уборку все или только коммунальщики? 18.04.2023, 12:430 Премьерный спектакль завтра пройдет в Пскове с полным залом зрителей 18.04.2023, 12:373 Путин сегодня примет с докладом псковского губернатора - Песков
18.04.2023, 12:340 Три автомобиля загорелись на улице Юбилейной в Пскове. ФОТО 18.04.2023, 12:250 Лукашенко предложил помощь в восстановлении ДНР 18.04.2023, 12:100 Билеты на концерт рязанского народного хора в Пскове можно купить со скидкой 20% 18.04.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Антоном Минаковым
18.04.2023, 12:010 Бизнес-ланчи псковских кафе и ресторанов: предложения на 18 апреля 18.04.2023, 12:000 Традиционное шествие «Бессмертного полка» в 2023 году проводить не планируют 18.04.2023, 11:430 Пропавшую 9-летнюю девочку нашли в Пскове 18.04.2023, 11:350 Александр Борисов: Победа в Ледовом побоище определила развитие государства на десятилетия
18.04.2023, 11:240 Шесть ландшафтных пожаров потушили в Псковской области за сутки 18.04.2023, 11:160 Псковичка получила жизненно важное лекарство после жалобы в прокуратуру 18.04.2023, 11:121 Всемирный день радиолюбителя празднуют 18 апреля 18.04.2023, 10:580 Движение по отремонтированной части Ольгинского моста в Пскове хотят открыть к концу недели
18.04.2023, 10:562 За проект восстановления сгоревшей усадьбы Римского-Корсакова заплатят 17,2 млн рублей 18.04.2023, 10:510 Теперь без цветов и кофе: еще одна торговая точка закрылась в Пскове. Фото 18.04.2023, 10:491 Взрывоопасное устройство нашли между башнями Псково-Печерского монастыря 18.04.2023, 10:350 День победы Александра Невского в Ледовом побоище отмечают в России
18.04.2023, 10:330 Научную конференцию по археологии и истории Пскова открыли в областном центре 18.04.2023, 10:241 Продажи гаджетов для умного дома стали расти из-за снижения цен 18.04.2023, 10:190 «Гайд-парк»: Антон Минаков о новых проектах и инициативах ЛДПР в Псковской области 18.04.2023, 10:110 Невельчанин отвлекся на рыбалке и остался без лодки
18.04.2023, 10:010 Активность соискателей на рынке труда в Псковской области начала расти к лету 18.04.2023, 09:500 Более 80 псковичей за год досрочно вышли на пенсию по предложению службы занятости 18.04.2023, 09:410 Международный день памятников и исторических мест отмечают 18 апреля 18.04.2023, 09:301 В России предложили снять запрет на создание «фирм-матрешек»
18.04.2023, 09:150 У выдры Бухли появился собственный бассейн в псковском подворье. ВИДЕО 18.04.2023, 09:070 Псков занял первое место в топе старинных городов, популярных весной у туристов 18.04.2023, 08:581 Первая актриса-космонавт Юлия Пересильд написала роман 18.04.2023, 08:470 Светлый вторник: православные традиции и народные приметы
18.04.2023, 08:290 В России подорожал «шашлычный набор» 18.04.2023, 08:110 «Ледяной заплыв» пройдет в Пскове 22 апреля 18.04.2023, 07:532 Почему нельзя делать клумбы из старых шин, объяснил автоэксперт 18.04.2023, 07:350 Пенсионерам назвали налоги, которые они могут не платить
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru