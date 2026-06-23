В Изборске прошла адаптированная экскурсия для незрячих и слабовидящих

В музее-заповеднике «Изборск» успешно прошла адаптация экскурсии для 12 незрячих и слабовидящих гостей и их сопровождающих. Это стало возможным благодаря проекту «Путешествие без барьеров» и поддержке Фонда президентских грантов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фотографии предоставили организаторы

Организаторы ставили перед собой цель не просто рассказать историю, но и помочь участникам «прожить» её, создав в воображении объёмную картину этого сакрального места. Благодаря чутким комментариям у группы сложилось целостное представление об окружающей местности, о Труворовом городище, Изборско-Мальской долине и крепости.

Участники впервые «увидели» руками Труворов крест, ощутили энергетику закладных крестов в древних церквях и познакомились с инженерной мыслью предков. Они «читали» историю тайного хода к воде и тайного вылаза.

«Я всегда знала, что Изборск — это сила, но сегодня я поняла, какая это красота. Я ощутила кладку стен, представила, как блестят купола. Огромное спасибо за то, что нам дали не просто информацию, а чувство сопричастности к вековой истории», - поделилась впечатлениями участница экскурсии.