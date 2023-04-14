Культура

Сборник «Летопись псковской медицины» признан книгой года в регионе

Книга депутата регионального парламента, заслуженного врача РФ Виктора Антонова «Летопись псковской медицины» стала победителем областного конкурса на лучшую книгоиздательскую продукцию «Псковская книга-2022». Сборник о медиках-фронтовиках отмечен в дополнительной номинации «Книга года», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Диплом автору-составителю вручила первый вице-губернатор Вера Емельянова на церемонии открытия проходящего в Пскове XVIII Международного книжного форума «Русский Запад».

Виктор Антонов поблагодарил за высокую оценку книги, ставшей для него «пробой пера». «Для меня это большая неожиданность, ведь это не моя работа, не моя стезя. Идея этой книги возникла, можно сказать, случайно, но создавалась она от сердца и от души. Наверное, поэтому, и заслужила такую высокую награду», - сказал Виктор Антонов после церемонии награждения.

По признанию автора «Летописи псковской медицины», изданная книга, скорее всего, будет иметь продолжение: «Есть желание продолжить эту работу, потому что медики – участники Великой Отечественной войны были не только в областной больнице, но и в Великих Луках, и в районах. Эти люди прошли фронт, медсанбаты и всегда были преданы своей профессии».

Виктор Антонов рассказал, что уже достигнута предварительная договорённость о создании второй части «Летописи псковской медицины», посвящённой великолукским врачам и медсёстрам. Сейчас идёт сбор материалов и подготовительная работа.