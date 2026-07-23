Довлатов не был особо радостным — Алексей Герман-младший ответил критикам

Кинорежиссер, председатель жюри VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» Алексей Герман-младший, снявший в 2018 году российский художественный фильм «Довлатов», считает отличной идеей съемку нового фильма о Сергее Довлатове в Псковской области, однако сам он уже исчерпал эту тему и планирует сосредоточиться на другом масштабном проекте. Об этом режиссер заявил в эфире радио ПЛН FM.

В ответ на предложение вернуться к псковскому периоду жизни писателя в Пушкинских Горах и снять более оптимистичную картину, поскольку некоторые зрители и критики сочли атмосферу предыдущего фильма «Довлатов» слишком нерадостной, режиссер резко отверг подобные оценки.

«Критики — идиоты», — заявил Алексей Герман-младший. Режиссер пояснил, что такие суждения опираются на абстрактные и оторванные от реальности паттерны. «Конечно, Довлатов не был особо радостным в семьдесят первом году, потому что его не публиковали, не было денег, он не верил, что он будет писателем и так далее, — отметил он. — Но только-только в сознании какого-то странного человека, когда у тебя всё в жизни разваливается, ты всё время радостный».

При этом кинематографист высоко оценил саму концепцию возвращения к псковским локациям.

«Слушайте, это хорошая идея снимать в Пскове про Довлатова, — сказал он. — Прямо надо погружаться опять. Это года два-три работы». Алексей Герман-младший уточнил, что писатель действительно держался и где-то шутил, но внутренние переживания оставались тяжелыми: «всё равно скребло».

Несмотря на признание творческой привлекательности этой идеи, режиссер твердо обозначил свои приоритеты. «Я думаю, что я про Довлатова всё сказал», — заверил Алексей Герман-младший. Вместо продолжения истории о писателе он намерен реализовать другой крупный замысел. «У нас есть огромный сценарий про Сергея Михайловича Эйзенштейна», — сообщил гость студии, добавив, что именно этот проект станет его следующим шагом после завершения текущей работы.