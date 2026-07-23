Пушкинский заповедник представил выставку «Елена Кошевая. Жизнь вне времени» в формате видеоэкскурсии

Государственный музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловское» сегодня, 23 июля, открывает серию видеоэкскурсий по действующим выставкам — для тех, кто по каким-то причинам не может приехать в пушкинское Святогорье лично.



Здесь и далее: кадры из новой видеоэкскурсии, снятой Маргаритой Егоровой (музей-заповедник «Михайловское»)

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, первую такую экскурсию решили посвятить выставке «Елена Кошевая. Жизнь вне времени».

Куратор выставки, сотрудник «Михайловского» Татьяна Морозова, рассказывает виртуальным посетителям экспозиции о жизни и судьбе выпускницы художественно-графического факультета Московского педагогического университета, сменившей столицу на псковскую провинцию и принявшей монашество.

«Елена Андреевна писала иконы в старом флигеле купеческого дома в селе Велье, служившем ей одновременно и мастерской, и жильём. Живописное Велье не оставило её равнодушной: художница стала создавать пейзажи, в которых старалась передать красоту жизни вне времени. Местные жители с восторгом узнавали на её полотнах свои дома, удивляясь тому, что их новая соседка смогла увидеть что-то особенное в обычном, изобразить повседневную жизнь, так чтобы каждая картина радовала взгляд», — рассказала Татьяна Морозова.

Куратор выставки процитировала слова художницы о том, что Велье — удивительно красивое село, где сохранилось прошлое.

«Именно здесь. я особенно остро ощутила, что жизнь человеческая очень коротка. Люди уходят, а дела рук человеческих, купеческие усадьбы стоят. Мне хочется, чтобы зрители, глядя на мои картины, забывали о скорбях, болезнях, трудностях и радовались красоте, которая есть в нашей жизни», — призналась Елена Кошевая.

Из новой видеоэкскурсии пользователи Интернета, кроме того, коротко узнают и историю самого Велья — старинного купеческого села, впервые упоминаемого в летописях под 1368 годом. Здесь проездом бывал Пушкин, напомнила Татьяна Морозова. Рассказала куратор выставки и о технике эбру, которой серьёзно увлекалась Елена Кошевая: именно в этой технике создана часть работ из временной экспозиции.

Видеоэкскурсия, уточнили в «Михайловском», размещена в официальном сообществе музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте», которое на сегодняшний день насчитывает более 16 тысяч подписчиков, а также на официальном сайте Пушкинского заповедника.