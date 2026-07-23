Пушкинский заповедник представил выставку «Елена Кошевая. Жизнь вне времени» в формате видеоэкскурсии

Государственный музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловское» сегодня, 23 июля, открывает серию видеоэкскурсий по действующим выставкам — для тех, кто по каким-то причинам не может приехать в пушкинское Святогорье лично.
Здесь и далее: кадры из новой видеоэкскурсии, снятой Маргаритой Егоровой (музей-заповедник «Михайловское»)
Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, первую такую экскурсию решили посвятить выставке «Елена Кошевая. Жизнь вне времени».
Куратор выставки, сотрудник «Михайловского» Татьяна Морозова, рассказывает виртуальным посетителям экспозиции о жизни и судьбе выпускницы художественно-графического факультета Московского педагогического университета, сменившей столицу на псковскую провинцию и принявшей монашество.
Куратор выставки процитировала слова художницы о том, что Велье — удивительно красивое село, где сохранилось прошлое.
Из новой видеоэкскурсии пользователи Интернета, кроме того, коротко узнают и историю самого Велья — старинного купеческого села, впервые упоминаемого в летописях под 1368 годом. Здесь проездом бывал Пушкин, напомнила Татьяна Морозова. Рассказала куратор выставки и о технике эбру, которой серьёзно увлекалась Елена Кошевая: именно в этой технике создана часть работ из временной экспозиции.
Видеоэкскурсия, уточнили в «Михайловском», размещена в официальном сообществе музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте», которое на сегодняшний день насчитывает более 16 тысяч подписчиков, а также на официальном сайте Пушкинского заповедника.