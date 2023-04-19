Культура

Участники конкурса «Чернильница» в 2023 году отправятся в Пушкинские Горы

Участники конкурса «Чернильница» в этом году смогут поехать в Пушкинские Горы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Сотрудники молодежного центра Марина Костюк и Мария Каменская встретились с представителями Государственного музея-заповедника имени А. С. Пушкина - руководителем отдела проектирования музейных программ и координации Пушкинского заповедника Еленой Шур и экскурсоводом музея Еленой Шевцовой. В ходе разговора они обсудили планы и перспективы ежегодного городского конкурса для молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница».

«В этом году конкурс будет по-особому прекрасен и интересен, так как в рамках проекта предусмотрена поездка для участников по памятным литературным местам в Пушкинские Горы», - отметили в молодежном центре,

За диалогом стороны проработали детальный маршрут путешествия и его наполнение. Также они поговорили о пиар-стратегиях и взаимовыгодном сотрудничестве со стороны молодёжного центра.