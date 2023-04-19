Культура

Проект зала для виртуального представительства «Михайловского» в «Доме Языковых» показали пушкиногорцам

В рамках телемоста между Государственным музеем-заповедником «Михайловское» и Литературным музеем «Дом Языковых» (Ульяновск) был представлен ряд проектных решений для новой экспозиции, которую сейчас разрабатывают приволжские музейщики. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», проект этой реэкспозиции тесно связан как с пушкинской темой в целом, так и, в частности, с дальнейшим развитием сотрудничества двух музеев.

Телемост «Экспозиционно-выставочная работа в литературном музее» в Пушкинском заповеднике. Фото: Николай Алексеев, «Михайловское»

Общие положения концепции новой экспозиции в «Доме Языковых» представил его заведующий Олег Москаленко. Он напомнил, что «пушкинская линия» — одна из основных для ульяновского литературного музея, само открытие которого было приурочено к 200-летию со дня рождения великого русского поэта. Учреждение располагается в городском особняке, построенном на рубеже XVIII — XIX веков. Дом принадлежал роду симбирских дворян Языковых. В сентябре 1833 года здесь гостил Александр Пушкин, следовавший через Симбирск в Оренбург в поисках материалов для своей «Истории Пугачёва». Основная экспозиция, которую разместили в июне 1999 года в трех парадных залах языковского особняка, называлась «Пушкин и симбиряне». Олег Москаленко рассказал, о том, как после реставрации музей намерен развивать эту, столь важную для «Дома Языковых» тему.

Помимо прочего руководитель музея показал, как планируется обустроить зал, предназначенный для работы виртуального представительства музея-заповедника «Михайловское» в Ульяновске и кратко рассказал о совместной работе вверенного ему учреждения как собственно с «Михайловским», так и другими пушкинскими музеями России.

Слайд из презентации Олега Москаленко для телемоста «Экспозиционно-выставочная работа в литературном музее»

Сотрудники Пушкинского заповедника в свою очередь пожелали коллегам удачи — и в столь сложном деле как ремонт и реставрация исторического памятника, и в проведении реэкспозиции, а также выразили готовность оказать методическую помощь, поделиться опытом.