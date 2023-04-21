Культура

Музей-заповедник «Михайловское» с 1 мая начнёт работу в режиме высокого сезона

Все санитарные и текущие ремонтные работы, намеченные на месяц, завершают в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 25 апреля.

Александра Пономарева. «В комнатах — III» (фрагмент). Из собрания музея-заповедника

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, со среды, 26 апреля, все мемориальные усадьбы и «Пушкинская деревня» в Бугрово, равно и выставочные залы в заповедном Научно-культурном центре будут принимать посетителей по обычному графику. Недоступными для гостей останутся только дом-музей А. П. Ганнибала в музее-усадьбе «Петровское» и выставочный зал «Льнохранилище» в музее-усадьбе «Михайловское», где идёт подготовка к проведению капитального ремонта и реставрации в рамках мероприятий к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

В музее также особо отметили, что уже с 1 мая Пушкинский заповедник будет принимать туристов в режиме высокого сезона: без выходных, с 10:00 до 18:00 с воскресенья по пятницу и с 10:00 до 20:00 по субботам. Касса экскурсионного отдела при этом будет начинать работу ежедневно в 8:30, а заканчивать в 19:00 по субботам и в 17:30 — в остальные дни недели.