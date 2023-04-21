Культура

Выставку «Время гонит лошадей…» для гостей «Михайловского» откроют 26 апреля

Посетители Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» уже завтра, 26 апреля, смогут познакомиться с выставкой «“Время гонит лошадей“. Дороги в жизни А. С. Пушкина». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, экспозиция размещена в выставочном зале «Музейная почта» в дерене Бугрово Пушкиногорского района.

Арам Ванециан. Кишинёв. Пушкинские места. Площадь Ильинского базара. (1949). Из фондов «Михайловского»

Размышления о дороге — как в самом широком понимании этого слова, в контексте пути человека и творца, так и в буквальном — пронизывают всё творчество Пушкина, убеждены авторы новой экспозиции. Автобиографичны строки из повести «Станционный смотритель»: «...в течение двадцати лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям; почти все почтовые тракты мне известны; несколько поколений ямщиков мне знакомы; редкого смотрителя не знаю я в лицо, с редким не имел я дела; любопытный запас путевых моих наблюдений надеюсь издать в непродолжительном времени». Действительно, по разным подсчётам, поэт проехал по дорогам современной ему России около 35 000 км, бывал за Волгой, на Урале, в Крыму, на Кавказе, в Бессарабии и так далее, заметили в музее.

«Для того, чтобы подробнее раскрыть образ дороги в творчестве поэта — повторим, образ многосоставный и весьма неоднозначный — создатели выставки обратились к материалам сразу из нескольких фондовых коллекций», - подчеркнули в «Михайловском». Вниманию гостей музея представлены произведения живописи, оригинальной и печатной графики. Это виды мест, где Александр Пушкин бывал сам, и иллюстрации к тем его поэтическим и прозаическим произведениям, где Пушкин обращается к мотиву дороги, странника в пути.

Есть на выставке и образцы декоративно-прикладного искусства и «дорожного» быта — предметы, какими пользовались, с одной стороны, собственно путешественники и, с другой, люди, которое это путешествие обслуживали. Выбраны для показа и несколько редких книг. Всего музей экспонирует здесь чуть менее 120 предметов от начала XIX века.

В «Михайловском» планируют, что фондовая выставка «“Время гонит лошадей“. Дороги в жизни А. С. Пушкина» будет работать в Бугрово до конца года.