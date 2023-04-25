Культура

Проект «О чем расскажет экспонат» запустил псковский музей-заповедник к 9 мая

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне Псковский музей-заповедник запустил новый проект «О чем расскажет экспонат». В рамках тематической рубрики до 9 мая будет выходить серия рассказов о предметах, представленных в экспозиции «Псковский край годы Великой Отечественной войны», а также их владельцах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» создана в 1989 году сотрудниками отдела советской истории. Она посвящена истории Псковского края с 1941 по 1945 годы. Большинство экспонатов – подлинные предметы времён войны.

Например, на одном из стендов экспозиции представлены вещи и фотографии капитана 2 ранга Константина Латкина, который неоднократно лично принимал участие в высадке и снятии диверсионных групп бойцов Северного флота, участвовал в боевых операциях по высадке десанта и удержанию захваченных плацдармов. Командуя морскими пехотинцами, являл собой пример отваги и мужества. Константин Латкин был награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны второй степени. С 1957 года после демобилизации из рядов Советской Армии Константин Латкин проживал в Пскове.

«Данный проект позволит всем желающим подробно и детально изучить предметы экспозиции, а вместе с ними узнать о непростой судьбе их владельцев, которые стали свидетелями и участниками самой жестокой и беспощадной войны XX века. Следите за новостями на сайте музея и в социальных сетях», - добавили в музее.