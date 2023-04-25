Культура

Школьники написали «Диктант Победы» в Псковском музее-заповеднике

Всероссийская просветительская акция «Диктант Победы 2023», посвященная Великой Отечественной войне, прошла 27 апреля в главном здании Псковского музея-заповедника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Площадкой проведения акции стало пространство экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Перед началом диктанта старший научный сотрудник сектора современной истории Псковского музея-заповедника Юрий Конов провел для участников небольшую экскурсию по экспозиции и рассказал о наиболее интересных и значимых экспонатах.

Основными участниками «Диктанта Победы 2023» стали ученики 11 класса Псковского технического лицея, которые пришли в музей, чтобы проверить свои знания военной истории. Ребята очень ответственно подошли к написанию работы, вдумчиво и не торопясь решали задания диктанта, отметили в музее.

«Я пришел сегодня на диктант, так как считаю, что историю нашей страны и страны, которая была ранее, то есть Советского Союза, ни в коем случае нельзя забывать. Советский народ совершил подвиг, одержав Победу в Великой Отечественной войне, и мы как наследники героев должны чтить их память и не забывать об их подвиге», – поделился ученик 11 класса Псковского технического лицея Константин Данилов.

Помимо ребят в числе участников были и другие гости. За решением заданий диктанта можно было увидеть вице-спикера Псковского областного Собрания, главу Псковского регионального исполкома Народного фронта Виктора Остренко, а также директора филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"» Наталью Юрченко.

«Праздник Победы – это самый главный праздник для нашей страны. Он связан с каждой семьей, с биографиями наших ближайший родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. В этом году, как никогда, написание этой работы важно. Это патриотический жест от каждого из нас, который связан с тем, чтобы не забывать историю прошлых лет и понимать, что происходит сегодня», – отметил Виктор Остренко.

В музее напомнили, что «Диктант Победы» призван проверить знания участников о ключевых событиях Великой Отечественной войны, он позволяет прикоснуться к исторической памяти, попробовать свои силы и узнать новое о прошедшей войне и ее героях. Впервые мероприятие прошло в 2019 году, с тех пор оно стало ежегодным.