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Культура

Восемнадцатую «Дорогу к Пушкину» открыли в «Михайловском»

27.04.2023 21:50|ПсковКомментариев: 0

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» открыли новую выставку в рамках многолетнего проекта «Дорога к Пушкину». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, такой показ работ, созданных студентами, выпускниками и преподавателями Института графики и искусства книги имени В.А. Фаворского в составе Московского политехнического университета (до 2015 года — факультета графических искусств Московского государственного университета печати имени первопечатника Ивана Фёдорова) в музее практикуют ежегодно вот уже в течение почти двадцати лет.

Анастасия Фролова. Зимнее утро (холст, масло; 2022). Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское»

В новую экспозицию вошло без малого семьдесят произведений живописи и графики 26 авторов. В списке художников много хорошо знакомых постоянным посетителям выставок в «Михайловском» имён, как то: Лариса Антонова, Ася Шеварова, Елена Абдулаева, проч., проч. Но есть здесь и имена новые: Фариза Ахматова, Михаил Белогуров, Юлия Китаева, другие. Среди сюжетов, к которым обращаются художники — произведения Пушкина, портреты исторических персон, виды российских столиц и «деревенского» Михайловского.

По традиции «Дорогу к Пушкину» развернули в конференц-зале в Научно-культурном центре «Михайловского» (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Планируется, что выставка будет работать здесь до конца текущего года.

В музее добавили, что в нынешнем апреле в псковских пушкинских местах на пленэрах работают девять художников, представляющие разные поколения студентов и преподавателей московского университета. Картины, созданные ими по итогам этого визита, вероятнее всего, войдут уже в следующую экспозицию большого проекта.

Теги: #Пушкинские Горы
Источник: Псковская Лента Новостей
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