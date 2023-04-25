Культура

Выставка к 78-й годовщине Победы начала работу в Псковском музее

Выставка «С именем Александра Невского...», приуроченная к 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, открылась на втором этаже главного здания Псковского музея-заповедника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

На выставке представлены государственные и памятные медали, образцы иконографии, фалеристики, филателии, печатаной продукции разных периодов отечественной истории.

Цель данного выставочного проекта – отразить многогранные стороны как церковного, так и светского почитания князя Александра Невского.

Ряд документов и материалов посвящен кавалерам советского ордена Александра Невского.

Посетители смогут взглянуть на эту редкую офицерскую награду, а также узнать о необычной судьбе одного из кавалеров ордена – командира штрафной роты, участника освобождения Псковской области Николая Псыркова.

Выставка работает по адресу: главное здание Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7, фойе второго этажа). Вход свободный.