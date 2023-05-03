Культура

Танцевальная программа «Душой исполненный полет» прошла в Пскове

Концертная программа «Душой исполненный полет», посвящённая Международному Дню танца и году педагога и наставника, была представлена псковичам на сцене Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

На сцене выступили известные в Пскове и области хореографические ансамбли: «Юность» (хореографы: Татьяна Васильева и Алёна Тагирова, Ольга Сагал), «Щелкунчик» (руководитель Ольга Мизгирёва), «Крутиля» (руководитель Инесса Иванова, Локня), «Вереница» (руководитель Татьяна Иванова, Опочка), «Рассыпуха» (хореографы Лариса Изотова, Сергей Изотов, Себеж), Детская студия ансамбля «СувенирБит» (руководитель Ирина Михновец), Театр хореографических миниатюр «Молчаливые» (руководитель Анастасия Волар), Шоу-балет «Фиеста» (руководитель Иван Жидков), «Феникс» (руководитель Софья Чистова, Великие Луки), «Современный балет» (руководитель Тамара Пасина), «Ивушки» (руководитель Ирина Денисова), «Лада» (руководитель Нина Княжецкая), «Солнышко» (руководитель Ирина Белотелова), Псковский цирк (хореограф Алёна Тагирова).

В колледже отметили, что большая часть руководителей танцевальных коллективов являются выпускниками хореографической специализации колледжа искусств, которая отметила 60-летний юбилей и по праву гордится своими педагогами и выпускниками.

К участникам и гостям обратились: директор колледжа искусств, заслуженный работник культуры России, кандидат педагогических наук Зинаида Иванова и первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева.

Кульминацией праздника танца стала церемония награждения преподавателей-хореографов, руководителей коллективов Благодарностями комитета по культуре за многолетний труд в сфере хореографического творчества и благодарностями Псковского областного колледжа искусств за вклад в развитие хореографического искусства на Псковской земле.

Главная награда вечера - памятная статуэтка «Душа танца – 2023» - была вручена заслуженному учителю России, руководителю ансамбля «Солнышко» Ирине Белотеловой.

В заключение вечера прозвучали слова всемирно известной балерины, хореографа Майи Плисецкой, с которыми 29 апреля 1996 года она обратилась ко всем поклонникам танца: «Я поздравляю всех, кто любит танцы... Вначале было не слово, было движение! Был танец. Я в этом убеждена!»