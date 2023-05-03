Культура

Некоторые категории граждан могут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск»

Некоторые категории граждан сегодня, 3 мая, могут бесплатно посетить Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото: Изборский музей-заповедник

На бесплатное посещение музея в первую среду месяца имеют право воспитанники Суворовских военных училищ и Нахимовских военно-морских училищ, лица, не достигшие 18 лет, граждане, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, пенсионеры и многодетные семьи.

Кроме того, бесплатно прийти в музей могут граждане, сопровождающие инвалида, неспособного самостоятельно передвигаться, сотрудники всех музеев системы министерства культуры РФ и сотрудники международной организации музеев (ИКОМ).

Также бесплатно посетить музей в любой день могут Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также приравненные к ним категории граждан, и инвалиды I и II групп, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.

Для прохода в музей посетитель должен иметь при себе документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории.